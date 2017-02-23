На выходных ожидается необычное солнечное затмение

Отмечается, что за счет того, что Луна пройдет перед Солнцем, будет видно "ободок" света, передает ТСН.

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Данное солнечное затмение станет первым в 2017-м году. "26 февраля 2017 года в 16:53 по киевскому времени можно будеть увидеть кольцеобразное солнечное затмение", - говорится в сообщении.

Известно, что лучше всего его смогут разглядеть жители юго-запада Африки и некоторых регионов южной Америки.

Напомним, 11 февраля 2017 года украинцы наблюдали полутеневое лунное затмение. Луна полностью погрузилась в земную полутень на 1,02 своего диаметра.