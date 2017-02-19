Ученые дали название одной из малых планет Солнечной системы

Одна из малых планет Солнечной системы официально получила название Бернардбоуэн. Название было выбрано Международным центром радиоастрономических исследований, основателем которого был астрофизик Бернард Боуэн, сообщает ZN.ua.

Читайте такжеNASA нашло планету с адской температурой и "стеклянными" дождями

"Планета располагается в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. На то, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, ей требуется 3,26 земного года. Небесное тело было открыто еще 28 октября 1991 года и до настоящего времени было известно как (6196) 1991 UO4", - говорится в сообщении.

Малая планета - категория небесных тел, которые, как и планеты, вращаются вокруг Солнца, но отличаются от них небольшими размерами. До 2006 года так называли астероиды, однако после уточнения термина "планета" к малым планетам причислили такие объекты, как Плутон, Эрида и Церера.

Ранее сообщалось о том, что астрономы сузили область поисков девятой планеты Солнечной системы. Изучив данные космической станции Cassini, которая занимается изучением Сатурна, ученые исключили два региона Солнечной системы. Они подтвердили, что девятая планета располагается на окраинах Солнечной системы, но "не просто в любом месте".