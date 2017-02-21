Стаи рыбороботов запустят в венецианскую лагуну

Более точно определить степень загрязнения лагуны, а также другие важные параметры помогут рыбы-роботы, которые будут запущены под воду уже нынешней весной.

Об этом пишет DW.

Это, собственно, три разных вида роботов, но все три будут действовать не в одиночку, а целыми стаями, постоянно "общаясь" друг с другом. Если эксперимент удастся, через два года по венецианским каналам будут плавать уже около 150 таких роботов. Так что туристам не надо пугаться, если рядом с гондолой они вдруг увидят торчащую из-под воды антенну.

Проект общеевропейский, и называется он Subcultron. Руководит им научный сотрудник университета в Граце Томас Шмикл (Thomas Schmickl). По его словам, венецианская лагуна - идеальное место для первой серьезной работы автономных подводных роботов (до этого они проходили испытания только в бассейнах). Здесь не бывает таких высоких волн, как в Атлантике, не слишком глубоко, легко найти и достать из-под воды потерявшиеся аппараты.

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Часть роботов заляжет на дне или прилепится к подводным сваям, словно мидии. Они так и называются: aMussels. Другая часть постоянно будет находиться в движении: aFish, искусственные рыбы желтого или серого цвета размером примерно с небольшого карася, должны собирать данные о состоянии воды, температуре, концентрации кислорода, солености, щелочности, плотности, фотографировать подводные растения и настоящих рыб.

Добытую таким образом информацию "мидии" и "рыбы" будут передавать на aPads, расположившиеся на поверхности воды, словно кувшинки. Этот третий тип роботов должен аккумулировать информацию и передавать ее на смартфоны и компьютеры исследователей. Кроме того, aPads будут служить своего рода заправочной станцией для "мидий" и "рыб". Сами они станут питаться энергией солнца и воды.

Все эти роботы, особенно "рыбы", в значительной степени автономны и наделены своего рода искусственным интеллектом. Им задается лишь цель (например, отправиться туда, где глубже всего), а путь они уже выбирают сами. Они умеют лавировать между подводными препятствиями, каких в венецианской лагуне очень много. В свою очередь "мидии", если у них, скажем, кончается запас энергии, способны в буквальном смысле поднять якорь и "сплавать" к "кувшинке", чтобы заправиться электроэнергией.

При всем этом подводные стаи Subcultron намного дешевле существующих сегодня моделей подводных роботов. В будущем их наверняка будут использовать, например, для проверки состояния пролегающих по дну морей и океанов нефтепроводов.