Ученые пожаловались на нехватку мозгов для исследований, просят людей жертвовать серое вещество ради науки

17:44, 17 февраля 2017
Наука и IT
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Они аргументировали это тем, что не хватает материала для изучения особенностей мозга людей с депрессией и посттравматическим расстройством.

newsru.co.il

Об этом сообщает BBC.

Недостаток образцов мозга влечет за собой возможные ошибки в исследованиях, объясняют они. А эти исследования служат теоретической базой для создания новых препаратов для лечения неврологических и психических заболеваний. Кроме того, не так давно была обнаружена связь между формой мозга и определенными заболеваниями, и требуются дополнительные исследования в этой области.

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Сейчас в одном из самых больших хранилищ насчитывается более 3 тыс. образцов мозга, большинство из них принадлежат людям с психическими и нервными расстройствами. Исследователи запрашивают их для разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, расстройств психики. Однако для мирового научного сообщества имеющегося количества недостаточно.

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Теги: #наука#ученые#мозг