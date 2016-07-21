В мозге человека обнаружили сто ранее неизвестных областей

Исследователи опубликовали результаты работы в журнале Nature, передает Лента.ру.

Для разработки карты потребовались изображения мозга высоко разрешения, собранные у 1200 пациентов. Кроме того, была определена активность отдельных зон с помощью тестов на память, владение языком и другие когнитивные процессы.

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Ученые также измерили количество миелина- вещества, покрывающего длинные отростки нейронов и ускоряющего нервные импульсы. Используя данные, полученные от обследования 210 мозгов, нейробиологи обучили компьютер, чтобы он мог распознать области коры головного мозга, отличающиеся друг от друга своей функциональностью.

Далее искусственный интеллект испытали на 210 других мозгах. На основе лишь небольшого числа параметров компьютер смог точно определить функциональные зоны в новой выборке верхних отделов центральной нервной системы. Полученная карта включала в себя 83 известных областей и 97 неизвестных. К последним относится, например, небольшое пятно на боковой стороне мозга, где нейроны имели меньше миелина, чем соседние области. Ученые определили, что этот участок становится активным, когда люди слушают рассказы. Это позволяет предположить, что данная зона является частью языковой сети.

Следующим шагом нейробиологов будет поиск связи между активностью мозга и интеллектом. Также исследователи надеются, что новые работы подтвердят существование 180 зон коры.

Напомним, ученые из США и Индии начали исследование возможностей регенерации мозга людей, которые признаны умершими.