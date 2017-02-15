Мимо Земли пролетела комета, распадающаяся на части

Небесное тело вряд ли переживет следующее "рандеву" с Солнцем или Юпитером, передает РИА Новости.

"В последующие месяцы комета будет больше всего подвергаться опасности. В середине марта она максимально сблизится с Солнцем, а затем начнет путешествие назад, в царство Юпитера, одного из главных "киллеров" комет в Солнечной системе. Сближение с Солнцем в этом году и с Юпитером в 2025 году, если она переживет встречу со светилом, подвергнет ядро 73P действию мощнейших сил притяжения звезды и планеты-гиганта. Похоже, что они уже начали раскалывать его пополам", — заявил Пол Кокс из обсерватории Slooh.

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В 2006 году небесное тело привлекло внимание астрономов тем, что ядро кометы начало постепенно разрушаться. Первые небольшие осколки, как показал анализ архивных данных, откололись от него еще в 1995 году, а к 2006 году специалисты зафиксировали уже восемь достаточно крупных фрагментов кометы, движущихся с ней параллельно. Анализ состояния кометы показал, что она может полностью разрушиться уже в этом столетии.

Процесс окончательного разрушения может быть уже запущен, отмечает Кокс. Как показывают снимки, полученные астрономами обсерватории Slooh на минувших выходных при помощи телескопов в Чили, ядро кометы начало раскалываться на две половины во время последнего сближения кометы с Землей.

Когда комета сблизится с Солнцем и температура ее поверхности возрастет, таяние замороженных газов и притяжение светила может разорвать ее на множество частей, которые рассеются по космосу либо повторно замерзнут на пути 73Р к Юпитеру. Если комета переживет встречу со светилом, она может разрушиться при сближении с Юпитером, уничтожающим множество комет каждый год.

Отмечается, что комета 73P обитает между орбитами Земли и Юпитера, сближаясь с Солнцем каждые пять лет и четыре месяца и навещая окрестности Земли каждые 16 лет.