Ученые определили происхождение кометы Чурюмова-Герасименко

Оказалось, что в ядре кометы содержатся клатраты и кристаллический лед. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Лента.ру.

Астрономы считают, что состав кометных ядер может много рассказать о химических особенностях частиц, находившихся в протопланетном диске на заре существования Солнечной системы. Именно поэтому кометы являются источником информации об условиях образования планет и других объектов.

С помощью спектрометра на борту космического аппарата «Розетты», который исследовал комету Чурюмова — Герасименко осенью 2014 года, астрофизики выяснили структуру и состав комы — облака из пыли и газа, которое окружает ядро кометы.

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Ученые определили, что 67P состоит из кристаллического льда и клатратов — сложных кристаллов, устойчивость которых зависит от включенных в них веществ.

По словам ученых, наблюдаемое газовыделение не соответствует тому, которое происходило бы при наличии аморфного льда, внутри которого содержались бы летучие соединения. Если это действительно так, и ядро кометы содержит клатраты, то комета Чурюмова — Герасименко образовалась из ледяных частиц, которые находились поблизости от Солнца, в то время как аморфный лед был распространен на окраине Солнечной системы.

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