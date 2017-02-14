Nokia готовит реинкарнацию культовой модели 3310 – СМИ

Финская компания HMD Global Oy, которая владеет правами на продажу товаров под брендом Nokia, планирует в конце февраля на Всемирном мобильном конгрессе представит четыре модели мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Venture Beat.

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Речь идет о трех смартфонах и современной версии культового телефона Nokia 3310, который прославился долгим сроком "жизни" на одной зарядке и "неубиваемым" корпусом. Сейчас компания представит обновленную версию телефона. Изначально модель вышла на рынок в начале 2000-ых в качестве замены популярной 3210.

Реинкарнация 3310, как сообщают источники портала, обойдется любителям поностальгировать примерно в €59 (около 1700 гривень, - ред.).