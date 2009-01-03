Wikipedia собрала запланированные 6 миллионов долларов

Интернет-энциклопедия Wikipedia объявила в пятницу о достижении запланированной суммы в шесть миллионов долларов, собранной пользователями в качестве пожертвований на развитие проекта. Деньги будут израсходованы на поддержку серверов, зарплату 21 штатному сотруднику Wikipedia, а также усовершенствование программного обеспечения.

По словам основателя Wikipedia и президента фонда Wikimedia Foundation Джимми Уэйлса (Jimmy Wales), частные пожертвования сделали более 125 тысяч человек, собравшие около четырех миллионов долларов. Еще два миллиона были переданы крупными благотворительными фондами и компаниями. Уэйлс отметил, что этой суммы должно хватить до 30 июня 2009 года. Все средства сверх шести миллионов долларов будут помещены в "резервный фонд", который будет использован после этой даты.

Уэйлс сообщил, что за восемь лет существования проекта в нем было создано 11 миллионов статей на 265 языках, а ежемесячно сайт посещают 275 миллионов человек. "Все они получают информацию бесплатно и без рекламы", - отметил Уэйлс.

Лента.ру