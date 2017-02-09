Юбилейный iPhone X: СМИ узнали стоимость нового смартфона с OLED-дисплеем

Американская компания Apple в честь своего 10-летия выпустит новый смартфон, стоимость которого превысит тысячу долларов, пишет Fastcompany со ссылкой на источники в компании.

Сообщается, что новый iPhone 8 или iPhone X будет иметь 5,8-дюймовый дисплей. Кроме того, новый смартфон будет иметь инновационный оригинальный дизайн.

Среди возможностей, iPhone 8 сможет похвастаться новым OLED-дисплеем, который будет занимать всю переднюю панель телефона, а также улучшенной памятью, чем у его предшественника.

Задняя панель гаджета будет выполнена, вероятно, из стекла, а кнопки по бокам телефона заменят на сенсорные вставки.

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Тем не менее, известно, что компания Apple может изменить характеристики будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.

Как сообщал Униан ранее, американская корпорация Apple начнет производить смартфоны iPhone в Индии в конце апреля.

Apple выбрала город Бангалор для производства телефонов. Сборкой смартфонов будет заниматься тайваньская Wistron Corp