Шаттл ”Атлантис” приземлился во Флориде

Шаттл "Атлантис" успешно приземлился на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Центре управления полетом в космическом Центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее посадка планировалась на среду, но во вторник было принято решение перенести посадку на четверг из-за неблагоприятных погодных условий на всех трех взлетно-посадочных полосах, где может сесть шаттл.

Отвечая на вопрос о неопознанных объектах, которые ранее были обнаружены в непосредственной близости от шаттла, представитель Центра управления полетом Вильям ДЖЕФФ отметил, что астронавты их больше не видели. "Во время вчерашних наблюдений экипаж так и не увидел этих объектов, по всей видимости, они улетели", - сказал В.ДЖЕФФ.

Он отметил, что всего было замечено четыре объекта. Эксперты НАСА склоняются к мнению, что это предметы, которые вылетели из грузового отсека. "Это может быть лед, пластиковые пакеты для мусора и другие мелкие предметы, которые находились в грузовом отсеке и которые астронавты использовали во время выхода в открытый космос", - подчеркнул В.ДЖЕФФ.

По его словам, в результате проверок, проведенных в среду, стало окончательно понятно, что эти предметы не нанесли никакого ущерба шаттлу "Атлантис", и космический челнок может совершить посадку.

Главной задачей миссии шаттла была установка на МКС 17-тонной конструкции с последующим размещением на ней новых солнечных батарей. Эта задача была выполнена, и теперь МКС может вырабатывать в два раза больше электроэнергии. Это нужно, в том числе, для полноценного функционирования системы кондиционирования станции. Солнечные батареи и новая ферма, на которой они крепятся, были установлены во время выходов в открытый космос.

Следующий полет шаттла запланирован на декабрь, пуск космического челнока "Дискавери" планируется осуществить не ранее 14 декабря, сообщает пресс-служба НАСА.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября с мыса Канаверал (штат Флорида, США) состоялся запуск космического корабля «Атлантис» с шестью астронавтами на борту. Среди членов экипажа шаттла представитель Канады и пять американцев, одна из них - женщина-астронавт, американка украинского происхождения Хайде-Мария СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР.

После завершения полета Х.-М.СТЕФАНИШИН-ПАЙФЕР намерена посетить Украину, где в настоящее время живут два брата и две сестры ее отца.