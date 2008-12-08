Родители школьников через Интернет могут узнать о прогулах своих детей

В Мариуполе (Донецкая область) родители школьников теперь через Интернет могут узнать о пропусках уроков своих детей в учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горсовета, на Интернет-сайте управления образования городского совета, на странице для родителей теперь размещаются списки учащихся мариупольских школ, которые не посещали учебное заведение без уважительной причины.

Так, на странице для родителей, кроме информации о графике работы логопедических пунктов; графике диагностического обследования детей в городской психо-медикопедагогической консультации; кроме информации о работе детско-юношеских клубов городского Центра внешкольной работы теперь размещается список учеников, которые не посещали занятия без уважительных причин. Список «прогульщиков» обновляется каждую неделю, в нем указывается номер учебного заведения, фамилия, имя и отчество ученика, а также класс, в котором он обучается. Информация о пропусках сохраняется на сайте и остается в архиве.