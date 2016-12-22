"Наличные заказывали?": в Индии заработал сервис по доставке денег
19:15, 22 декабря 2016Наука и IT
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Индийский онлайн-ритейлер Snapdeal теперь продает наличные деньги с доставкой на дом.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Mashable.
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Snapdeal анонсировал свой новый сервис Cash@Home, благодаря которому в нескольких городах Индии клиент может заказать сумму до 2 тыс. рупий (около $30) и получить их с помощью курьерской доставки. Этот шаг направлен на борьбу с недостатком наличных в стране из-за демонетизации экономики.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии 12 человек арестовали за отказ встать во время гимна в кинотеатре.
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