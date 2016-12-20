Владельцы роботов для утех стали новой мишенью для хакеров: в группе риска 40% мужчин - СМИ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Доктор Кейт Девлин заявила, что такие игрушки могут хранить в себе конфиденциальную информацию о человеке, которая может быть украдена и использована злоумышленниками в личных целях. «Когда люди часто, не задумываясь, кликают мышкой и соглашаются с условиями использования, даже не читая их, последствия могут быть ужасными», - пояснила доктор Девлин.

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На конференции были также обнародованы результаты исследования среди гетеросексуальных мужчин в возрасте от 18 до 67 лет, которым демонстрировались проморолики с гуманоидными андроидами женского пола. Свыше 40% опрошенных подтвердили, что приобрели бы себе секс-робота в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что корейцы создали 4-метрового человекоподобного робота.