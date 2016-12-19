"Трансформеры" уже здесь: корейцы представили человекоподобного робота с пилотом внутри (видео)
17:16, 19 декабря 2016Наука и IT
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Южнокорейская компания Future Technology показала видео со своим четырехметровым роботом, управляемым человеком из кабины.
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Об этом сообщает Reddit.
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В ролике видно, как огромный робот METHOD-1 шагает, а также выполняет действия руками вслед за своим пилотом. Видео поделился один из создателей проекта — 3D-дизайнер молдавского происхождения Виталий Булгаров, ранее работавший над графикой в фильмах «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Терминатор: Генезис», а также в компьютерной игре Starcraft 2: Heart Of The Swarm.
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