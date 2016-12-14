Созданный в Украине спутник отправят в космос

PolyITAN-2 — наноспутник весом в 1,9 кг, передает Платформа.

Название получено из комбинации слова «политехнический», так как его разработали в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», и аббревиатуры «технологический автоматический наноспутник».

В целом это интеллектуальный робот, способный самостоятельно подзаряжаться и на больших расстояниях транслировать информацию о нижних слоях атмосферы — термосферы и ионосферы.

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Вся полученная информация будет записываться в архив бортового процессора, передаваться на Землю и рассылаться в банки данных нескольких других университетов, участвующих в проекте.

Сейчас устройство отправили в Нидерланды для завершающего этапа работ. Запуск миссии в космос запланирован на 9 марта 2017 года из Оренбурга при помощи американской ракеты-носителя.

Одновременно на низкую околоземную орбиту отправят группу из 47 малых спутников, функционирование которых продлится три месяца.