Созданный в Украине спутник отправят в космос
Специалисты НТУУ «КПИ» создали университетский наноспутник для образовательного, научного и технологического применения PolyITAN-2. Устройство сконструировали в рамках международного проекта QB50, а в марте 2017 оно будет запущено в космос.
PolyITAN-2 — наноспутник весом в 1,9 кг, передает Платформа.
Название получено из комбинации слова «политехнический», так как его разработали в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», и аббревиатуры «технологический автоматический наноспутник».
В целом это интеллектуальный робот, способный самостоятельно подзаряжаться и на больших расстояниях транслировать информацию о нижних слоях атмосферы — термосферы и ионосферы.
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Вся полученная информация будет записываться в архив бортового процессора, передаваться на Землю и рассылаться в банки данных нескольких других университетов, участвующих в проекте.
Сейчас устройство отправили в Нидерланды для завершающего этапа работ. Запуск миссии в космос запланирован на 9 марта 2017 года из Оренбурга при помощи американской ракеты-носителя.
Одновременно на низкую околоземную орбиту отправят группу из 47 малых спутников, функционирование которых продлится три месяца.