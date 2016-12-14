Созданный в Украине спутник отправят в космос

10:54, 14 декабря 2016
Наука и IT
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Специалисты НТУУ «КПИ» создали университетский наноспутник для образовательного, научного и технологического применения PolyITAN-2. Устройство сконструировали в рамках международного проекта QB50, а в марте 2017 оно будет запущено в космос.

Спутник отправят в космос / news.platfor.ma

PolyITAN-2 — наноспутник весом в 1,9 кг, передает Платформа.

Название получено из комбинации слова «политехнический», так как его разработали в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», и аббревиатуры «технологический автоматический наноспутник».

В целом это интеллектуальный робот, способный самостоятельно подзаряжаться и на больших расстояниях транслировать информацию о нижних слоях атмосферы — термосферы и ионосферы.

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Вся полученная информация будет записываться в архив бортового процессора, передаваться на Землю и рассылаться в банки данных нескольких других университетов, участвующих в проекте.

Сейчас устройство отправили в Нидерланды для завершающего этапа работ. Запуск миссии в космос запланирован на 9 марта 2017 года из Оренбурга при помощи американской ракеты-носителя.

Одновременно на низкую околоземную орбиту отправят группу из 47 малых спутников, функционирование которых продлится три месяца.

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Теги: #космос#спутник#запуск