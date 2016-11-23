ООН отправит свою миссию в космос (видео)
08:01, 23 ноября 2016Наука и IT
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Миссия ООН намерена отправиться в космос в 2021 году.
Шаттл Dream Chaser / flickr.com, NASA Kennedy
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Миссия ООН отправится в космос в 2021 году. Сейчас ООН ведет переговоры с компанией Sierra Nevada (SNC) по поводу проведения первой в истории совместной миссии", - говорится в сообщении.
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Планируется, что сотрудники ООН отправятся в открытый космос на борту шаттла Dream Chaser.
Кроме того, вице-президент SNC Марк Сиранджело рассказал о сотрудничестве ООН и его компании. Он принял участие в форуме высокого уровня по вопросам освоения космического пространства и экономического развития, который проходит в Дубае, ОАЭ.
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