ООН отправит свою миссию в космос (видео)

08:01, 23 ноября 2016
Наука и IT
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Миссия ООН намерена отправиться в космос в 2021 году. 

Шаттл Dream Chaser / flickr.com, NASA Kennedy

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

"Миссия ООН отправится в космос в 2021 году. Сейчас ООН ведет переговоры с компанией Sierra Nevada (SNC) по поводу проведения первой в истории совместной миссии", - говорится в сообщении.

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Планируется, что сотрудники ООН отправятся в открытый космос на борту шаттла Dream Chaser.

Кроме того, вице-президент SNC Марк Сиранджело рассказал о сотрудничестве ООН и его компании. Он принял участие в форуме высокого уровня по вопросам освоения космического пространства и экономического развития, который проходит в Дубае, ОАЭ.

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