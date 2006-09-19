Honda представила обновленный FR-V (фото)

Японская компания Honda представила рестайлинговую версию своего компактного шестиместного минивэна FR-V, сообщает autoblog.com. Автомобиль получил незначительные внешние изменения и новый двигатель.

Honda FR-V 2007 модельного года отличается новыми передними и задними фарами, которые внешне выглядят строже за счет темной тонировкой отражающих элементов. Кроме того, компания уверяет, что новые передние фары стали более эффективны. Все наружные хромированные элементы также получили легкую тонировку. В салоне автомобиля появились новые, более качественные материалы отделки, а место деревянных вставок на панели приборов заняли материалы, имитирующие металл и карбон.

Новый FR-V будет комплектоваться 140-сильным бензиновым силовым агрегатом объемом 1,8 литра, который уже известен по модели Honda Civic. Этот двигатель заменит прежние бензиновые моторы объемом 1,7 и 2,0 литра и мощностью 125 и 148 лошадиных сил соответственно. В качестве альтернативы теперь будет доступен только 2,2-литровый дизель.

Мировая премьера обновленного FR-V состоится на Парижском автосалоне в конце сентября этого года.

Лента.ру