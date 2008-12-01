Американский многоразовый космический корабль «Endeavour» осуществил посадку на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Сначала предполагалось, что космический корабль с семью астронавтами на борту приземлится в штате Флорида. Однако, из-за плохих погодных условий, место посадки изменили.

«Endeavour» вернулся на Землю после 16-дневной миссии, во время которой астронавты осуществляли ремонтные работы на Международной космической станции.

Радио Свобода