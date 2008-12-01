«Endeavour» вернулся на Землю
08:19, 01 декабря 2008Наука и IT
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В планы вмешалась погода
Американский многоразовый космический корабль «Endeavour» осуществил посадку на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.
Сначала предполагалось, что космический корабль с семью астронавтами на борту приземлится в штате Флорида. Однако, из-за плохих погодных условий, место посадки изменили.
«Endeavour» вернулся на Землю после 16-дневной миссии, во время которой астронавты осуществляли ремонтные работы на Международной космической станции.
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