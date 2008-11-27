Европа объявляет войну киберпреступности

Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС одобрил стратегию усиления борьбы с киберпреступностью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

Стратегия предлагает ряд операционных мер, таких как киберпатруль, создание совместных групп по расследованию преступлений, проведения отдаленных расследований и т.д.

Стратегия также содержит конкретные предложения о более тесном сотрудничестве и информационном обмене между правоохранительными органами и частным сектором.

На сегодня киберпреступность является растущей угрозой для европейского общества. Страны-члены Евросоюза ежедневно страдают от тысяч атак против их информационных систем, а распространение вирусов, которые похищают информацию, спама, кражи персональных данных и детской порнографии становятся все больше.

По данным Еврокомиссии, за последние 5 лет лишь количество фотографий с изображениями сексуального насилия над детьми выросло в четыре раза.

Стратегия также призывает к созданию в краткосрочной перспективе специальной системы предупреждения о преступлениях, совершенных в сети Интернет, такие как размещение незаконного контента. Систему планируется создать усилиями Европол, который для реализации этого задания получит 300 тыс. евро от Еврокомиссии.