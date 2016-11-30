Ученые присвоили название 113 элементу в таблице Менделеева

Об этом говорится в сообщении японского института естественных наук «Рикэн», специалисты которого ранее открыли этот элемент, передает "Газета.Ru".

Группа ученых под руководством Косуке Мориты начала работу по обнаружению нового сверхтяжелого элемента в 2003 году на ускорителе RILAC. Впервые элемент с номером 113 был успешно синтезирован в 2004 году.

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31 декабря 2015 года открытие ученых было официально подтверждено, а 18 марта учеными было предложено название новому элементу.