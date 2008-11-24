Стоимость СМС в роуминге в Евросоюзе может снизиться до 11 центов

Стоимость СМС в роуминге в Европейском Союзе может снизиться до 11 центов без НДС.

Как сообщает сегодня агентство AFP, соответствующее решение планируют принять министры по вопросам телекоммуникаций стран-членов ЕС на своем заседании 27 ноября.

Свое слово по этому поводу должен также сказать Европейский парламент.

В то же время, как сообщает AFP со ссылкой на источники во французском президентстве, на сегодня президентство надеется достичь соглашения между министрами и депутатами еще в первом чтении проекта Директивы, что даст возможность ввести новые тарифы уже во время летних каникул 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в ЕС было введено ограничение на стоимость мобильных звонков в роуминге. Максимальная стоимость “розничного” (для конечного потребителя) входящего звонка в роуминге установлена в размере 24 цента за минуту на 2007 год, 22 цента – начиная с 2008 года и 19 центов – начиная с 2009 года.

Максимальная стоимость “розничного” исходящего звонка в роуминге установлена в размере 49 центов за минуту с 2007 года с постепенным снижением до 46 центов в 2008 году и 43 центов – с 2009 года.

Нынешний пакет предложений содержит ограничение на стоимость СМС и услуг “мобильный Интернет”.