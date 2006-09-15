Canon представила 4 новых цифровых камеры (фото)

В преддверии конференции Photokina, которая пройдет в Германии с 26 сентября по 1 октября, компания Canon представила четыре новых цифровых камеры. Разрешение сенсоров представленных новинок составляет от 7,1 до 10 мегапикселей, и все он оснащены новым процессором обработки изображений DIGIC III, сообщается на сайте TG Daily.

Цифровая камера PowerShot G7 оснащена 10-мегапиксельным сенсором и способна снимать со скоростью 2 кадра в секунду. Оптика фотоаппарата позволит увеличить изображение в 6 раз, а система стабилизации изображения позволит сделать максимально четкие снимки.

Еще одна 10-мегапиксельная новинка от Canon получила название PowerShot SD900. Этот компактный 165-граммовый цифровик способен осуществлять видеосъемку в высоком разрешении (1024x768) со скоростью 15 кадров в секунду и с разрешением 640х480 со скоростью 30 кадров в секунду. Модель SD800 отличается от SD900 меньшим разрешением сенсора - 7,1 мегапикселя. Сенсором с таким же разрешением оснащена и последняя, четвертая из представленных Canon камер SD40. Этот фотоаппарат будет выпускаться в нескольких цветовых решениях и отличается специальной системой фокусировки на лицах запечатленных на фотографиях людей.

Все представленные новинки появятся на рынке в октябре 2006 года. Стоимость камер составит от 350 до 550 долларов.

Лента.ру