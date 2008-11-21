Сингапур вложит миллионы в 3D-кинематограф

Правительство Сингапура учредило фонд поддержки развития трехмерного кинематографа в стране. Как сообщает Variety, размер фонда превысит 6,5 миллиона долларов.

"Мы намерены поддерживать соответствующие кинопроекты, создание 3D-инфраструктуры, производственных циклов и специальных обучающих программ в ближайшие два года", - прокомментировал инициативу министр информации Ли Бун Ян на открытии фестиваля трехмерных фильмов.

По мнению министра, потенциал 3D-индустрии не исчерпывается лишь кинематографом. Такие технологии могут применяться, например, для тренировки военных, в медицине и других областях.

Лента.ру