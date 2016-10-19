В Украине заявили о готовности возобновить полеты в космос и построить станцию на Луне

Совместный проект с США имеет потенциал развития вплоть до участия украинских астронавтов в международных космических экспедициях и построения Украиной собственной станции на Луне, говорится в сюжете ТСН.

О таких амбициях заявил руководитель конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Он подчеркнул, что в Украине есть все необходимые технологии, компоненты, образование, а не хватает лишь денег.

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"Особенность Украины заключается в том, что мы входим в пятерку стран, у которых есть специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество и продать товар, созданный на базе этих технологий. Я считаю, человечество должно пройти через Месяц и научиться жить и осваивать тела Солнечной системы", - говорит он.

Как сообщалось, накануне ракетоноситель Antares OA5 с грузовым кораблем Судпиѕ на борту совершил успешный старт с Среднеатлантического регионального космопорта на острове Волопс, штат Вирджиния.

Секретарь СНБО Александр Турчинов одобрительно отозвался об успешном пуске модернизированной ракеты и подчеркнул, что Украина возвращает себе позиции ракетной державы.