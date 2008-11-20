Выпущен персональный суперкомпьютер

Компания Nvidia представила персональный суперкомпьютер, построенный на базе вычислительных систем Nvidia Tesla. Внешне он ничем не отличается от обычного системного блока. Об этом сообщается в пресс-релизе Nvidia.

Производительность персонального суперкомпьютера составляет чуть менее четырех терафлопс (триллион операций в секунду). В его основе лежит четыре системы Tesla C1060. Каждая из них включает один графический и 240 потоковых процессоров.

Сборкой и продажей персональных суперкомпьютеров на базе Nvidia Tesla занимается ряд американских, европейских и японских компаний. Сред них Dell, AMAX, Asus, Lenovo. Стоит персональный суперкомпьютер 9995 долларов.

Ранее бюджетный вариант суперкомпьютера был анонсирован компаниями Microsoft и Cray. Он называется Cray CX1 и по желанию покупателя может быть оснащен Nvidia Tesla. Стоимость Cray CX1 составляет от 25 до 60 тысяч долларов.

Вычислительные системы Tesla были анонсированы Nvidia в середине прошлого года. Они предназначенные для повышения производительности компьютера и выполнения сложных вычислений без участия центрального процессора.

Лента.ру