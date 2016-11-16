Птица-современник динозавра имела оперение, как у павлина

Данные нового исследования опуликованы в журнале Palaeontology, передает Русска служба Би-Би-Си.

Как свидетельствуют найденные недавно в Китае окаменелые останки этой особи, она могла раздувать свое оперение, подобно павлину.

Перья этой доисторической птицы очень хорошо сохранились, в частности, пигмент, дававший им переливающуюся всеми цветами радуги окраску.

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Пернатое принадлежало к семейству Bohaiornithidae группы энанциорнисовых птиц, живших в меловой период, одновременно с разнообразными крупными пресмыкающимися ящерами - динозаврами.

Все найденные на сегодняшний день останки животных и птиц той эпохи - пернатых динозавров, птерозавров и ящерохвостых птиц - были обнаружены в горах в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

"Многие энанциорнисовые птицы имели яркое, цветистое оперение", - говорит ведущий научный сотрудник Дженнифер Петейя из Акронского университета в американском штате Огайо.

"Этот новый экземпляр показывает, что некоторые птицы этого вида также имели радужное оперение. В отличие от современных птиц, их яркий узор сформировывался до того, как птица достигала размеры взрослой особи", - рассказывает эксперт.

Немногое известно о том, какое было оперение у птиц, живших одновременно с динозаврами.

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В окаменелых останках просматриваются меланосомы - внутриклеточные структуры, содержащие пигмент меланин и дающие современным птицам широкий цветовой спектр оперения, но могущие производить и радужный окрас.

Как отметил старший куратор отдела палеобиологии позвоночных Национального музея Шотландии Стиг Уолш, впервые ученые получили свидетельство того, что птицы мелового периода имели подобную окраску перьев.

Сегодня подобное оперение у птиц существует только для привлечения партнера для спаривания.

"Несмотря на то, что именно этот экземпляр был еще недостаточно сформировавшейся особью, его хвостовое оперение было длинным, образуя нечто вроде шлейфа", - прокомментировал новость профессор Уолш, не принимавший непосредственного участия в изучении найденных останков.

"Обычно подобного рода экстравагантное оперение - такое, как хвостовые перья у павлинов, служит для привлечения партнера. Похоже, что эта птичка еще не достигла размеров зрелого самца и предпринимала первые попытки привлечь партнершу", - сказал ученый.