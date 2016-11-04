В ноябре земляне смогут полюбоваться Суперлунием

В ночь с 13 на 14 ноября Суперлуние будет на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Последний раз это явление можно было наблюдать в январе 1948 года, в следующий раз - аж 2034 года, со ссылкой на National Geographic, пишет ТСН.

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Природа этого редкого явления связана с эллиптической формой спутника Земли. Один сторона Луны называется перигей и он на 48 280 километров ближе к нашей планете, чем другая сторона – апогей.

Когда Земля, Луна, Солнце выстраиваются в ряд со стороны перигея, обращенного к нашей планете, тогда мы получаем явление под названием перигей-сиигизияя или Суперлуние. Полюбоваться этим явлением лучше вдали от ночных огней города.