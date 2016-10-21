В ночь на субботу земляне увидят пик метеоритного потока Ориониды

Наиболее благоприятное время для наблюдения за звездопадом с 23.00 21 октября до рассвета 22 октября, передает РИА Новости.

К сожалению, именно в 2016 году условия наблюдений сильно подпортит спутник Земли — Луна, которая находится совсем рядом с радиантом, в созвездии Близнецов. Своим ярким светом она помешает насладиться людям столь интересным зрелищем.

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Прародительницей метеорного потока Ориониды является знаменитая комета Галлея. Причем ее орбита такова, что Земля пересекает ее дважды – в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды), а в октябре – Ориониды.

Частички метеорного роя Орионид сталкиваются с Землей, двигаясь ей навстречу, поэтому метеорные тела врезаются в земную атмосферу на очень большой скорости – около 66 км/сек (216 тыс км/час). Поэтому "падающие звезды" этого потока очень быстрые и часто со следами. Метеоров обычно не очень много – 10-25 в час.