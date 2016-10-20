"Что-то пошло не так": в ESA не знают, разбился ли модуль Schiaparelli во время посадки на Марс

Во время посадки Schiaparelli на Марс произошел сбой. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA), пишет "Meduza".

Отмечается, что аппарат вошел в атмосферу по плану и раскрыл парашют, однако потом что-то пошло не по плану. Впрочем, что именно произошло с аппаратом, пока неизвестно.

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Ученые заявляют, что в ближайшее время начнут анализировать полученные данные с аппарата Trace Gas Orbiter, который прибыл на Красную планету вместе с Schiaparelli и успешно вышел на орбиту.

При этом, как отметил глава операций ESA Андреа Акомаццо «необходимо установить, что произошло в последний момент во время посадки», добавив, что Schiaparelli не передавал никаких данных, поэтому сейчас трудно сказать разбился аппарат.

Напомним, 19 октября Модуль Schiaparelli миссии ExoMars совершил посадку на Марс. Вход в атмосферу и спуск Schiaparelli проходил в штатном режиме.

Впрочем позже аппарат потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты. Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускового модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.