Сколько людей сидят в интернете?

Численность Интернет-аудитории в Украине составляет 9,6 млн. чел. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госдепартамента по вопросам связи (Госсвязи) со ссылкой на заместителя министра транспорта и связи - директора Госсвязи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

По данным О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, «численность интернет-аудитории в Украине на 1 октября 2008 года составляет 9,6 млн. чел».

При этом прослеживается тенденция неравномерного распределения пользователей сети по регионам. Так, позицию лидера (60% общей Интернет-аудитории в Украине) занимает Киев. Дальше - с суммарной долей в 29,91% от общей Интернет-аудитории - следуют Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым и Запорожье. Наименьшая активность пользователей зафиксирована в Житомирской (0, 18%), Волынской (0,15%) и Черновицкой (0,20%) областях. На другие регионы приходится 9,53% пользователей.

Как отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, сегмент рынка услуг компьютерной связи является одной из самых динамичных среди других сегментов телекоммуникационных услуг. По его словам, «услуги по предоставлению широкополосного доступа к Интернет вместе с цифровым телевидением признаны экспертами наиболее перспективными, в том числе и сточки зрения роста доходов для украинского рынка услуг связи».

На компьютерную связь по итогам девяти месяцев, по данным Госкомстата, пришлось 5% от общих доходов отрасли или почти 1,7 млрд. грн.