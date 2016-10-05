В США эвакуировали самолет из-за "безопасного" Galaxy Note 7

Инцидент произошел перед вылетом, передает Медуза.

Владелец телефона Брайан Гринрассказал изданию The Verge, что выключил телефон по просьбе экипажа и убрал в карман, после чего он задымился. Мужчина бросил девайс на пол, и он прожег ковер.

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По словам Грина, он получил этот смартфон 21 сентября, когда в США началась замена отозванных из-за дефекта Galaxy Note 7. В подтверждение он прислал в редакцию The Verge фотографию коробки, отмеченной черным квадратом (один из признаков того, что это новый и безопасный телефон).

USA Today пишет, что в Samsung выразили сомнение, что инцидент произошел с новым телефоном, и заявили, что «работают с властями и авиакомпанией для восстановления аппарата и выяснения причины».

Флагманская модель смартфонов Samsung Galaxy Note 7 поступила в продажу 19 августа. В начале сентября компания отозвала проданные смартфоны после нескольких десятков случаев самовозгорания телефонов. Причиной этого был признан дефект аккумулятора.

Многие авиакомпании запретили пассажирам использовать эти смартфоны на борту самолетов. В некоторых случаях был запрещен и провоз их в багаже.

Обмен отозванных смартфонов начался в США 21 сентября. 28 сентября The Wall Street Journal сообщила о жалобах обладателей новых телефонов на то, что они перегреваются.