Китай запустил собственную обитаемую космическую станцию

Китай отправил в космос ракету-носитель с обитаемой космической станцией. Об этом пишет "Медуза".

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Пуск был выполнен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в четверг после полудня. Государственное телевидение вело прямую трансляцию.

В октябре 2016 года на станцию прибудут двое тайконавтов, которые проведут там месяц. В 2017 году к ней пристыкуется грузовой корабль. Миссия рассчитана на два года.

Как сообщал УНИАН, в августе Китай запустил первый в мире экспериментальный спутник квантовой связи для построения не поддающейся взлому системы связи, а также, спустя неделю, спутник мобильной связи.

Запуск космической станции — часть большой программы Китая по освоению космоса. В будущем китайцы планируют построить на орбите большую станцию из нескольких модулей.