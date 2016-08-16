Китай запустил первый в мире спутник квантовой связи

Первый в мире экспериментальный спутник квантовой связи для построения не поддающейся взлому системы связи запустили в Китае. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Пуск был осуществлен в 01:40 во вторник по местному времени при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-2D с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Спутник квантовой связи получил имя древнекитайского философа Мо-цзы. Миссия "Квантовые эксперименты в космическом масштабе" (QUESS) рассчитана на два года.

"В ходе двухлетней миссии спутник должен установить "защищенную от взлома" систему квантовой коммуникации, передавая неподдающиеся перехвату ключи из космоса на землю", - говорится в сообщении государственного китайского информагентства Синьхуа.

Как поясняет издание, данные, передаваемые со спутника, будут содержаться в сериях фотонов, которые невозможно перехватить или скопировать. Любая попытка перехвата приведет к их саморазрушению.

Новый спутник, среди прочего, будет посылать защищенные сообщения между столицей Китая Пекином и Урумчи - столицей провинции Синьцзян, где часто происходят волнения.