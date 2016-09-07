Apple Watch 2 полностью переделаны с точки зрения инженерии

Вся вода, которая попадает в часы, будет автоматически «выталкиваться» из них через динамик - единственный открытый порт устройства.

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По словам Уильямса, Apple собирала информацию у сотен пловцов - даже брала у них кровь на анализ, чтобы создать алгоритм, который бы просчитывал с точностью, сколько калорий вы сожгли за тренировку в бассейне, сколько кругов сделали и так далее.

Новый процессор - двухъядерный, на 50% быстрее прошлогодней версии. А обновленное видеоядро обрабатывает графику в два раза быстрее.

Новый дисплей - в два раза ярче, тысяча нит! Говорят, что это самый яркий дисплей, который когда-либо был в устройствах Apple, не только в часах. И да, первая утечка подвердилась - в часы встроен GPS-модуль. Благодаря GPS-модулю можно будет отслеживать маршрут своей поездки, пользоваться навигатором, просматривать информацию о ближайших достопримечательностях и так далее.