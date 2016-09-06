В Исландии охотники нашли меч викингов X века

Команда из пяти человек отправилась охотиться на гусей. Охота оказалась неудачной - они не подстрелили ни одной птицы, зато нашли старинный меч - предположительно, его вымыло во время недавнего наводнения, передает Би-би-си.

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Один из охотников опубликовал фотографию меча на своей странице в "Фейсбуке" и вскоре получил звонок из Агентства по культурному наследию Исландии. В понедельник артефакт был передан специалистам.

Директор агентства Кристин Сигурдардоттир говорит, что до сих пор в Исландии были обнаружены только 20 мечей тысячелетнего возраста, что делает находку особенно значимой.

"Он там просто лежал на земле, у всех на виду, ждал, когда его подберут", - рассказал один из охотников.

По оценке специалистов, меч датируется самое позднее X веком. Вероятно, он находился в языческом погребении викингов.

Точное место находки не разглашается - археологи собираются организовать там раскопки.