Повторный запуск коллайдера отложен до весны

Большой адронный коллайдер, работа которого была приостановлена в связи с техническим сбоем, будет вновь запущен не ранее весны 2009 года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Ранее предполагалось, что работа БАК будет возобновлена к концу осени 2008 года.

Как уточнил пресс-секретарь Европейского центра ядерных исследований (CERN) Джеймс Джиллис (James Gillies), ремонт коллайдера планируется закончить в течение ближайших двух месяцев. Однако повторный запуск БАК будет осуществлен не ранее весны 2009 года. Точная дата возобновления работы коллайдера пока не объявляется.

Вместе с тем Джиллис сообщил, что ремонтные работы никак не повлияют на проведение церемонии открытия БАК, намеченной на 21 октября.

Большой адронный коллайдер был запущен 10 сентября 2008 года. Однако вскоре работа БАК была остановлена из-за проблем с электроснабжением. 19 сентября было объявлено о возобновлении работы коллайдера, но уже на следующий день на БАК произошел серьезный технический сбой - в туннель ускорителя было выброшено около тонны жидкого гелия. По предварительным данным, причиной аварии стал поврежденный электрический контакт между двумя магнитами.