В США объявили о начале процесса над российским хакером, сыном депутата Госдумы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в понедельник начнется процедура выбора присяжных для федерального суда над Романом Селезневым, отец которого Владимир Селезнев представляет в нижней палате российского парламента популистскую националистическую партию, так называемую Либерально-демократическую партию России во главе с Владимиром Жириновским.

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По сообщению обвинения, оно намерено подать судебные доказательства, что Селезнев получил данные о картах покупателей, взламывая компьютерные кассовые системы пиццерий в Вашингтоне и других заведений. По этим сообщениям, в течение нескольких лет он сломал такие системы более 200 заведений и воспользовался украденными данными карт, чтобы осуществить незаконные операции на сумму примерно в 170 миллионов долларов.

Адвокаты Селезнева, со своей стороны, утверждают, что прокуроры не доказали связи между этими действиями и их подзащитным. Они также заявляют, что когда агенты спецслужб США задержали Селезнева на Мальдивах 2014 года, они могли сфальсифицировать показания с его компьютера.

Обвинения против Романа Селезнева в кибермошенничестве в США предъявили еще в 2011 году.

Его задержание на Мальдивах вызвало резкую критику Москвы, которая обвинила США в «похищении» Селезнева и в «недружественном шаге».