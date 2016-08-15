В США объявили о начале процесса над российским хакером, сыном депутата Госдумы
В США сообщили, что на этой неделе начинается процесс по делу российского хакера Романа Селезнева, сына депутата Государственной думы России.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что в понедельник начнется процедура выбора присяжных для федерального суда над Романом Селезневым, отец которого Владимир Селезнев представляет в нижней палате российского парламента популистскую националистическую партию, так называемую Либерально-демократическую партию России во главе с Владимиром Жириновским.
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По сообщению обвинения, оно намерено подать судебные доказательства, что Селезнев получил данные о картах покупателей, взламывая компьютерные кассовые системы пиццерий в Вашингтоне и других заведений. По этим сообщениям, в течение нескольких лет он сломал такие системы более 200 заведений и воспользовался украденными данными карт, чтобы осуществить незаконные операции на сумму примерно в 170 миллионов долларов.
Адвокаты Селезнева, со своей стороны, утверждают, что прокуроры не доказали связи между этими действиями и их подзащитным. Они также заявляют, что когда агенты спецслужб США задержали Селезнева на Мальдивах 2014 года, они могли сфальсифицировать показания с его компьютера.
Обвинения против Романа Селезнева в кибермошенничестве в США предъявили еще в 2011 году.
Его задержание на Мальдивах вызвало резкую критику Москвы, которая обвинила США в «похищении» Селезнева и в «недружественном шаге».