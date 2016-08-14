Ракета Falcon 9 со спутником связи стартовала с базы ВВС США

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 01:26 по времени с Восточного побережья США (08:26 по Киеву) с базы ВВС США, расположенной рядом с космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщает ТАСС.

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По данным SpaceX, на высоте приблизительно 70 км нижняя ступень носителя отделилась, использовав все топливо. В этот момент скорость движения ракеты превышала 8 тыс. км в час. В настоящий момент полет продолжается благополучно.

Спутник построен для японского оператора спутниковой связи SKY Perfect. После вывода на расчетную геостационарную орбиту он станет выполнять функции резервного передатчика для остальных 16 спутников связи этой компании. Они обеспечивают передачу данных и визуального изображения на территории Японии, РФ и стран Океании.

Спутник разработан американской компанией Space Systems Loral со штаб-квартирой в Пало- Альто (штат Калифорния). Аппарат весит около 4,6 тонн и рассчитан на эксплуатацию в течение 15 лет.