Звездопад Персеид: впечатляющие фотографии с разных уголков планеты
15:20, 12 августа 2016Наука и IT
2466 0
В августе в разных частях Земли можно наблюдать "поток" Персеид.
Reuters
Персеиды - метеорный поток, который можно наблюдать в августе со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф разбитых комет. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере и образуют так называемый звездный дождь.
В Украине звездопад можно наблюдать 11-13 августа.
"Для этого нужно найти на небосводе созвездие Персей, которое в настоящее время расположено практически в центре восточной части неба, чуть выше звездного скопления Плеяды", - рассказали синоптики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter