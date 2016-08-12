Звездопад Персеид: впечатляющие фотографии с разных уголков планеты

Персеиды - метеорный поток, который можно наблюдать в августе со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф разбитых комет. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере и образуют так называемый звездный дождь.

В Украине звездопад можно наблюдать 11-13 августа.

"Для этого нужно найти на небосводе созвездие Персей, которое в настоящее время расположено практически в центре восточной части неба, чуть выше звездного скопления Плеяды", - рассказали синоптики.