Число пользователей Facebook превысило 1,71 миллиарда

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Чистая прибыль компании во втором квартале составила $2,06 млрд, по сравнению с показателем в $719 млн в аналогичном периоде прошлого года. после публикации отчетности акции Facebook выросли на 6% до $130,7 за штуку.

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Прибыль компании составила 97 центов на акцию по сравнению с 50 центами годом ранее.

Помимо этого, Facebook опубликовала данные о количестве посещений социальной сети. Количество людей, которые заходят в свой аккаунт по крайней мере раз в месяц, составляет 1,7 млрд человек. Этот показатель на 15% больше по сравнению с показателями прошлого года. При этом ежедневно в социальную сеть заходят 1,1 млрд. человек, что больше на 17%.