Число пользователей Facebook превысило 1,71 миллиарда
Выручка компании Facebook во втором квартале 2016 года составила $6,44 млрд., следует из опубликованного отчета. Это на 59% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, когда выручка компании составила $4,04 млрд.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Чистая прибыль компании во втором квартале составила $2,06 млрд, по сравнению с показателем в $719 млн в аналогичном периоде прошлого года. после публикации отчетности акции Facebook выросли на 6% до $130,7 за штуку.
Читайте такжеВ Facebook обнаружили скрытую футбольную игру
Прибыль компании составила 97 центов на акцию по сравнению с 50 центами годом ранее.
Помимо этого, Facebook опубликовала данные о количестве посещений социальной сети. Количество людей, которые заходят в свой аккаунт по крайней мере раз в месяц, составляет 1,7 млрд человек. Этот показатель на 15% больше по сравнению с показателями прошлого года. При этом ежедневно в социальную сеть заходят 1,1 млрд. человек, что больше на 17%.