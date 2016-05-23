Биотехнологи начали эксперимент по регенерации мозга умерших людей

Американская биотехнологическая компания Bioquark Inc и индийская Revita Life Sciences получили разрешение от властей обеих стран, сообщает Русская служба Би-би-си.

Для этого будут отобраны 20 человек с диагностированной смертью мозга и жизнедеятельность организма которых поддерживается искусственно.

В их мозг будут вводиться стволовые клетки и нейропептиды, а также использоваться транскраниальная лазерная терапия и электронейростимуляция верхних конечностей - методы, которые уже доказали свою эффективность в случае с пациентами, находящимися в коме.

Читайте такжеДеление мозга на "логическое" и "эмоциональное" полушария оказалось мифомПосле завершения курса пациенты будут продолжать находиться под наблюдением в течение нескольких месяцев.

Как сказал в интервью британской прессе исполнительный директор Bioquark Inc. профессор Айра Пастор, это первое подобное начинание и следующая ступень в понимании того, что мы называем смертью.

Ученые надеются с помощью этого исследования получить способ бороться с такими явлениями как кома, бодрствующая кома, а также дегенеративные заболевания центральной нервной системы, такие как синдромы Альцгеймера и Паркинсона.

Врачи констатируют смерть мозга, когда у человека перестает регистрироваться электрическая мозговая деятельность и останавливается дыхание. Управление жизненно важными функциями тела, осуществляемое мозгом, останавливается, и при отсутствии постоянной поддержки извне наступает биологическая смерть.

Как сообщал УНИАН, в феврале Пентагон разработал имплантаты для управления техникой силой мысли.