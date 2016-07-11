Самолет Solar Impulse 2 вышел на очередной этап кругосветного полета
11:00, 11 июля 2016Наука и IT
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Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 вылетел из Севильи (Испания) на предпоследний этап своего кругосветного полета.
Reuters
Как сообщает Reuters, самолет вылетел рано утром в понедельник. Ожидается, что полет займет 50 часов 30 минут.
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Самолет, который начал свой пути в Абу-Даби, пилотируют швейцарские летчики Андре Боршберг и Бертран Пиккар.
Данный этап должен закончиться в Египте.
Напомним, Solar Impulse 2 благополучно приземлился в Севилье утром 23 июня посли почти трехдневного перелета через Атлантический океан.
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