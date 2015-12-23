Ученые заявили об опасности ночного приема пищи для мозга

Об этом сообщается в журнале eLife, передает Lenta.ru. Генетик Дон Ло и ее коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели свой эксперимент на мышах, ведущих ночной образ жизни. Две недели одну группу грызунов кормили только в промежуток между девятью вечера и тремя часами ночи, а другую - только между девятью утра и тремя часами ночи.

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Хотя мыши в обеих группах спали одинаковое количество времени, те, кого кормили ночью, начали испытывать проблемы со сном (чаще просыпались). Кроме того, разладились их суточные ритмы, что повлияло на выработку белков - в том числе и тех, что отвечают за память и процесс обучения. В результате питавшиеся в положенное для сна время мыши стали хуже проходить тесты на память.

Пока неясно, насколько силен отрицательный эффект ночного приема пищи на человека, отмечает Дон Ло. Однако уже известно, что люди, работающие в ночную смену, хуже решают задачи на интеллект.

В 2014 году ученые выяснили, что суточные ритмы реагируют не только на свет - их сдвигают еще и определенные химические вещества в пище. Макото Акаси из Университета Ямагучи провел эксперименты на отдельных клетках и живых мышах и выяснил, что инсулин сдвигает суточные ритмы в некоторых тканях. Видимо, таким образом организм синхронизирует «желудочные часы» с временем приема пищи, добиваясь оптимальной работы пищеварительной системы.