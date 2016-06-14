В системе двух звезд обнаружили рекордно большую экзопланету

Планета под названием Kepler-1647b близка по своим размерам и массе к Юпитеру, передает N+1.

Экзопланета была исследована в рамках основного этапа миссии телескопа "Кеплер". Астрономы организовали дополнительные наблюдения за системой с помощью сети небольших телескопов KELT Follow-Up Network. Используя компьютерное моделирование авторы уточнили параметры орбиты, а также размеры и массу Kepler-1647b.

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Ученые отмечают, что экзопланета выбивается из числа уже обнаруженных объектов у двойных звезд. Большая часть из них обладает орбитами, близкими к светилам системы. Kepler-1647b напротив, обладает рекордно продолжительным периодом обращения. Год на Kepler-1647b длится около 1100 суток (примерно три земных года).

Двойная система, около которой обращается Kepler-1647b, располагается в 3,7 тысячи световых лет от Земли. Она состоит из двух звезд, одна из которых немного крупнее Солнца, другая - немного меньше. Вместе звезды формируют затменно-переменную систему с периодичностью в 11 дней.