NASA прервало выход в открытый космос британского астронавта

Копра сообщил о небольшом количестве воды в скафандре, однако руководство решило остановить операцию, передает Радио Свобода.

«Сейчас команде не грозит никакая опасность», – сказал комментатор миссии Роб Навиас в эфире NASA TV.

Тим Пик и Тим Копра находились в открытом космосе в течение 4-х часов. Операция должна была длиться шесть с половиной часов.

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NASA имеет право принимать такие решения после того, как в 2013 году в одной из европейских астронавтов произошла значительная утечка жидкости в скафандр.