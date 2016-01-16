NASA прервало выход в открытый космос британского астронавта
01:06, 16 января 2016Наука и IT
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Национальное аэрокосмическое агентство США, NASA прервало выход в открытый космос с Международной космической станции британского астронавта Тима Пика после того, как в скафандре его американского коллеги Тима Копры обнаружили воду.
REUTERS
Копра сообщил о небольшом количестве воды в скафандре, однако руководство решило остановить операцию, передает Радио Свобода.
«Сейчас команде не грозит никакая опасность», – сказал комментатор миссии Роб Навиас в эфире NASA TV.
Тим Пик и Тим Копра находились в открытом космосе в течение 4-х часов. Операция должна была длиться шесть с половиной часов.
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NASA имеет право принимать такие решения после того, как в 2013 году в одной из европейских астронавтов произошла значительная утечка жидкости в скафандр.
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