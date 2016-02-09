Пентагон разработал имплантаты для управления техникой силой мысли

Австралийские ученые сконструировали микроскопическое устройство, которое позволит управлять электронными приборами силой мысли. Этот проект финансировало Агентство перспективных оборонных научно-исследовательских проектов (DARPA), которое входит в состав Минобороны США. О технологии пишет журнал Nature Biotechnology, на который ссылается Lenta.ru.

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"Стентопрут" легко имплантируется в мозг через кровеносные сосуды. Этот контейнер помогает доставить внутрь головного мозга электродную матрицу. Устройство попадает в организм через катетер, который вводят в кровеносный сосуд шеи. Затем медики ведут его к нужной зоне мозга, где он закрепляется и начинает фиксировать деятельность окружающих нейронов.

"DARPA уже демонстрировало, как парализованный пациент управляет своим протезом исключительно силой мысли. Однако раньше для этого требовалось имплантировать электроды в мозг в ходе сложной нейрохирургической операции. Стентопрут делает эту технологию более удобной и доступной", — рассказал представитель агентства.

Отмечается, что в экспериментах над овцами ученые вживили стентопрут в мозговую вену, расположенную над двигательной областью коры головного мозга. Там он успешно начал фиксировать электрические сигналы моторных нейронов. Все 190 дней эксперимента здоровье подопытных животных оставалось отличным.

Если клинические тесты с участием человека будут успешно пройдены, стентопруты станут средством контроля над машинами. Они будут записывать электронные сигналы, связанные с различными командами, и переводить их на понятный электронным устройствам язык.