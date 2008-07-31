На "Одноклассниках" можно быть невидимым, если заплатишь

Социальная сеть "Одноклассники" ввела платную услугу "Невидимка", позволяющую на 30 дней отключить сообщение о том, что пользователь находится в сети (сейчас "одноклассники" видят, если их друзья находятся на сайте).

"Невидимки" смогут заходить на страницы других пользователей, сохраняя при этом анонимность. Режим невидимости не будет распространяться на другие действия, в том числе сообщения, комментарии и оценки. По истечении срока действия невидимости анонимные заходы не меняют своего статуса.

"Невидимку" предлагается оплачивать по SMS. Стоимость услуги составляет от 100 до 142 рублей в зависимости от оператора сотовой связи. Сколько "Одноклассники" надеются выручить от новой услуги, неизвестно.

"Одноклассники" - крупнейшая в России социальная сеть, объединяющая свыше 20 миллионов человек. Кроме режима "невидимости" она зарабатывает на показах пользователям баннерной рекламы.

Лента.ру