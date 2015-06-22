NASA опубликовало изображение эволюции гигантской стрелки на Солнце

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.

Впервые эту стрелку из протуберанцев, представляющих собой плотные конденсации относительно холодного, в сравнении с солнечной короной вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем, зафиксировали 28 мая с помощью Solar Dynamics Observatory NASA.

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17 июня ученые вновь получили изображение этой стрелки, ее очертания немного размылись но она все так же хорошо различима. "Появилась еще одна нить в левом верхнем углу изображения справа", — отмечается в сообщении NASA.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые пытаются создать систему раннего предупреждения о предстоящих мощных выбросах на Солнце, так называемых корональных выбросах массы.