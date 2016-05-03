Самолет на солнечных батареях завершает кругосветный полет

Это заключительная часть его кругосветного путешествия, сообщает ВВС.

Перед этим полетом Solar Impulse 2 более восьми месяцев проходил ремонт на Гавайях из-за неисправности батарей, поврежденных при перелете из Японии.

После 16-часового перелета самолет приземлится в городе Феникс.

Самолет Solar Impulse 2 начал свое кругосветное путешествие 9 марта 2015 года в Абу-Даби.

Самолет уже побывал в Омане, Индии, Мьянме, Китае, Японии.

В начале июля прошлого года самолет прибыл на Гавайские острова, установив рекорд самого длительного безостановочного пребывания в воздухе (120 часов).

Ожидается, что в начале июня самолет достигнет Нью-Йорка, чтобы начать подготовку к трансатлантическому полету. Конечной точкой маршрута Solar Impulse 2 является город Абу-Даби в ОАЭ, откуда он и начинал свое турне.

Как известно, первый длительный полет летательного аппарата на солнечной энергии состоялся в апреле 2010 года.